Mortes no trânsito caem 33,6% com 61 óbitos no 1º semestre

O Alto Tietê registrou queda de 33,6% no número de mortes no trânsito neste primeiro semestre quando comparado com o mesmo período de 2022.

Ano passado foram 92 óbitos e nos últimos seis meses foram 61. Uma diferença de 31 ocorrências.

Suzano

A cidade de Suzano foi a única que registrou crescimento de mortes no comparativo entre os períodos.

Nos seis primeiros meses do ano passado foram quatro mortes registradas, enquanto neste ano o total saltou para 14. Um crescimento de 250%.

Redução

Das dez cidades, sete registraram queda no número de mortes no trânsito.

A maior redução foi em Salesópolis, que registrou queda de 80%, caindo de cinco ano passado para um.

Em seguida aparece Santa Isabel, com queda de 41,6%. O total passou de 12 para sete neste ano.

Na sequência Arujá, que reduziu em 33,3%, passando de nove para seis mortes.

Ferraz, que reduziu em 25%, de quatro para três mortes nos períodos. E Mogi, com queda de 20%, passando de 29 para 23 óbitos.

Por fim Itaquá, que reduziu 15% no número de óbitos, passando de 20 para 17 neste ano.

Biritiba reduziu de quatro mortes no trânsito para zero neste ano.

Manteve

Duas cidades mantiveram os mesmos números nos dois períodos analisados.

Em Guararema o total foi de três ano passado e o número se manteve.

E em Poá, que manteve os dois óbitos nos períodos analisados.

Veja os dados do Infosiga atualizados: