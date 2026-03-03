Mostra 'Lugar de Mulher é no Cinema!' leva produções femininas ao Moriconi

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inicia nesta quarta-feira (04/03) a mostra “Lugar de Mulher é no Cinema!”, que abre a programação com uma seleção composta exclusivamente por produções dirigidas e realizadas por mulheres.

A estreia marca o início de uma agenda que se estende ao longo de todo o mês de março, com sessões sempre às 19 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), com entrada gratuita e classificação livre, até o dia 25. O espaço tem capacidade para 96 espectadores.

A iniciativa integra as ações do Mês da Mulher Suzanense e tem como proposta valorizar o protagonismo feminino no audiovisual, ampliando o acesso da população a diferentes narrativas, linguagens e olhares construídos por elas no cinema contemporâneo.

O público poderá conferir obras que abordam temas como identidade, memória, resistência, afetos e imaginário, destacando a diversidade de histórias e perspectivas presentes na produção cinematográfica feminina.

Programação

A mostra tem início com a exibição de “Onde a Terra Me Escreve”, dirigido por Thabata Vecchio. A obra já circulou em programações culturais da cidade e retrata a trajetória de quatro artistas naturais de Suzano, evidenciando a produção artística local sob um olhar feminino.

Já na quarta-feira da próxima semana (11/03), a programação contará com dois títulos: “Dogma”, dirigido por Vanessa Alves, que conta a história de Lina, uma jovem que vive uma vida perfeita ao lado do marido, Júlio. Permeado por jantares, missas de domingo e outras atividades vividas em dupla, o casal desfruta de um verdadeiro sonho até o momento em que ela se sente sobrecarregada pelas expectativas e decide confrontar os padrões da sociedade; e “Zulmira”, dirigido por Carla Shinabe. Na trama, Bruna (Carla Shinabe) enfrenta um conflito moral ao lidar com o diagnóstico de Alzheimer de sua avó, vivenciando dilemas familiares e emocionais diante da progressão da doença.

Já no dia 19 (quinta-feira), o público poderá conferir “Os Últimos Dias de Bárbara Miller” e “Queijo e Azeitona”, ambos com direção de Milleny Marques, reunindo diferentes estéticas e linguagens dentro do cinema independente.

Encerrando a programação, no dia 25 (quarta-feira), será exibido o filme a “Jujuba e a Pipa da Esperança”, com ilustração e direção de Deyse Cristina, uma animação em stop-motion ambientada em uma favela latino-americana que acompanha a trajetória da menina Jujuba diante dos desafios sociais enfrentados por sua comunidade, produzida de forma artesanal com desenhos autorais.

Na mesma data, será exibido “O Mito da Criação”, com direção de Gabriella Rocha, conhecida como Mirtilo Carvalho. A obra retrata a jornada de duas mulheres artistas e o impasse que vivenciam durante a criação de suas filhas.

A Secretaria Municipal de Cultura reforça o convite para que a população participe da mostra e prestigie o talento e a sensibilidade das mulheres que constroem o cinema brasileiro, ocupando cada vez mais espaço nas telas e nos bastidores da produção audiovisual.

A coordenadora do setor de Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura, Renata Abreu, destacou que a mostra integra a estratégia de ampliação do acesso às produções independentes e de fortalecimento da presença feminina nas telas. “Organizar uma programação dedicada a obras dirigidas por mulheres é uma forma de reconhecer a produção que já existe e, ao mesmo tempo, incentivar novas realizadoras. A mostra cria um espaço de exibição, circulação e diálogo com o público, aproximando diferentes linguagens e fortalecendo o audiovisual local e regional”, afirmou.

Já o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a mostra contribui para ampliar a presença do cinema independente na programação da cidade. “O Moriconi tem se consolidado como espaço de exibição e circulação de produções que muitas vezes não chegam ao circuito comercial. Ao dedicar o mês de março a obras dirigidas por mulheres, garantimos visibilidade a essas narrativas e oferecemos ao público a oportunidade de conhecer diferentes perspectivas do audiovisual brasileiro”, finalizou o titular da pasta.