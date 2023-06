Mostra 'Olhares da Infância' apresenta obras de estudantes

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi realizou na tarde desta terça-feira (13/06) a abertura da exposição “Olhares da Infância”, exibição desenvolvida por 30 estudantes da Escola Municipal Vereador Waldemar Calil, do bairro Cidade Boa Vista. A atividade, promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, se estende até o dia 30 de junho e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. O público que for ao espaço poderá apreciar as pinturas e desenhos que destacam as experiências vividas pelos estudantes na infância.

A iniciativa surgiu por meio do projeto “Mochilas Pedagógicas” e foi desenvolvido pelos professores Vitor de Lima Santos e Gisele Martins, além da coordenadora Maria Remesso, e busca resgatar o gosto pelas artes visuais em um mundo imerso em tecnologias. A iniciativa também trouxe momentos de desenhos livres, chamados de “Desenhaço”, momento em que a escola deixa suas atividades habituais para estimular e desenvolver a criatividade por meio deste tipo de produção.

Cada obra carrega histórias de crianças que, sensivelmente, trouxeram uma perspectiva da infância frente ao mundo, com a produção de itens que trazem questionamentos sociais acerca desta fase da vida. A unidade de ensino ainda buscou realizar oficinas em que a criatividade foi fomentada a partir do da troca e da observação, direcionando seus sentimentos e expressões em uma tela, sem a necessidade e obrigação da realização de uma tarefa.

De acordo com o prefeito em exercício e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, a mostra busca dar voz ao público infantojuvenil. “Com certeza, é importante valorizar a perspectiva e visão de mundo das crianças, principalmente da nossa rede de ensino”, disse Walmir.