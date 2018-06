Mostra sobre imigração japonesa segue até 6 de julho no Centro Cultural Moriconi

A Secretaria Municipal de Cultura realizou na noite de sexta-feira (15) a abertura oficial da exposição “110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil”. A solenidade reuniu autoridades, servidores, artistas e representantes da Aliança Cultural Brasil-Japão, que cedeu parte das obras presentes na mostra.

Ao todo, são 34 peças (de aquarela, kirigami, orinuno, shodô, ikebana, entre outros tipos) de autores de Suzano e de fora da cidade, que ficarão expostas no piso superior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) até 6 de julho.

O público poderá conferi-las no local de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. “Por meio dessa mostra celebramos a união dos dois países em vários setores de nossa cidade, em especial na Cultura. É uma satisfação exaltar essa importância com tantas belas obras”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que participou da abertura ao lado do vice-prefeito Walmir Pinto, do secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, e do diretor da Aliança Cultural Brasil Japão, Carlos Fujinaga.