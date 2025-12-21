Motociclistas homens concentram mais mortes no trânsito do Alto Tietê

Motociclistas homens, com idade entre 20 e 29 anos, de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano concentram a maior parte das mortes no trânsito no Alto Tietê neste ano, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

Entre janeiro e dezembro deste ano, a região registrou 160 mortes no trânsito, sendo 70 (43,75%) motocicletas; 38 (23,75%) pedestres; 34 (21,25%) automóveis; 13 (2,08%) bicicletas; 2 (1,25%) caminhões. Das vítimas dos acidentes fatais, 139 (87%) são homens e 21 (13%) são mulheres.

Mogi, Itaquá e Suzano concentram a maior parte dos acidentes, seguidos por Biritiba Mirim e Arujá. Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel empatam no número de ocorrências. Por sua vez, Salesópolis e Guararema registram o menor número de vítimas.

Ao analisar a idade das vítimas, os dados indicam que os óbitos se concentram principalmente entre jovens adultos. A faixa etária de 20 a 24 anos registra o maior número de vítimas fatais no trânsito no Alto Tietê, com 29 mortes, seguida pelo grupo de 25 a 29 anos, com 21 óbitos. Em seguida aparecem as faixas de 35 a 39 anos e de 40 a 44 anos, ambas com 15 registros cada, e pessoas entre 60 e 64 anos e 50 a 54 anos, com 11 mortes. As faixas de 30 a 34 anos, 45 e 49 anos, 55 a 59 anos e 65 a 69 anos somam, cada uma, nove vítimas. A faixa de 70 a 74 anos contabiliza sete óbitos. Crianças e adolescentes apresentam números menores, com duas mortes entre 0 e 14 anos e quatro entre 15 e 19 anos. Idosos com 75 a 79 anos somam duas vítimas, enquanto pessoas com 80 anos ou mais registram quatro óbitos. Em quatro casos, a idade não foi informada.

Dados por cidades

Mogi registra o maior número de óbitos no período analisado, foram 48 vítimas, sendo 20 (41,66%) de motocicletas; 13 (27%) de automóveis; 12 (25%) pedestres; enquanto bicicleta, caminhão e outros registram um (2,08%) cada. Homens, com 47 vítimas, representam 98% dos óbitos e mulheres, com uma vítima, 2%.

Em seguida está Itaquá, com 33 mortes, sendo 28 (85%) homens e cinco (15%) mulheres. Motociclistas, com 15 vítimas (45,45%); pedestres, 12 (36,36%); automóveis, quatro (12,12%); e bicicletas, quatro (6,06%).

Suzano está em terceiro, com 22 óbitos entre janeiro e dezembro deste ano. Do total, 19 vítimas (86%) são homens e três (14%) mulheres. Motociclistas representam a maior parcela das mortes, com 13 casos (59,09%); seguidos por bicicletas, com quatro ocorrências (18,18%); automóveis, com três registros (13,63%); e pedestres, com duas vítimas (9,09%).

Biritiba contabiliza 11 mortes no trânsito entre janeiro e dezembro. Do total, sete vítimas (64%) são homens e quatro (36%) mulheres. Automóveis e motocicletas aparecem empatados, com cinco registros cada (45,45%), enquanto pedestres somam um caso (9,09%).

Arujá contabiliza nove óbitos no período, sendo sete homens (78%) e duas mulheres (22%). As mortes envolvem principalmente motociclistas, com quatro registros (44,44%), seguidos por automóveis, com duas vítimas (22,22%), bicicletas, com dois casos (22,22%), e caminhões, com um óbito (11,11%).

Ferraz aparece na sequência, com oito mortes no período analisado. Destas, sete vítimas (88%) são homens e uma (12%) mulher. Os motociclistas concentram metade dos óbitos, com quatro casos (50%); pedestres, dois registros (25%). Automóveis não registraram vítimas fatais, e duas ocorrências (25%) estão classificadas como não disponíveis.

Poá registra oito mortes no trânsito entre janeiro e dezembro. Do total, seis vítimas (75%) são homens e duas (25%) mulheres. Pedestres e motociclistas somam duas mortes cada (25%), seguidos por bicicletas, com três registros (37,50%), e automóveis, com uma vítima (12,50%).

Santa Isabel soma oito mortes no trânsito ao longo do ano. Todas as vítimas são homens. Automóveis e motocicletas aparecem com três registros cada (38%), enquanto pedestres somam dois casos (25%).

Salesópolis registra sete óbitos no período. Homens representam 86% das vítimas, com seis mortes, enquanto uma mulher (14%) foi registrada. Motocicletas e automóveis estão empatados, com três (42,85%) vítimas cada; e um (14,28%) para pedestre.

Guararema fecha o levantamento com seis óbitos no período analisado. Homens representam 67% das vítimas, com quatro mortes, enquanto as mulheres somam dois casos (33%). Os pedestres concentram a maior parte das ocorrências, com quatro registros (66,66%); motocicletas, com um óbito (16,66%); e bicicletas, também com um caso (16,66%).