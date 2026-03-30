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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Cidades

Motor de avião explode e piloto faz pouso de emergência em São Paulo

Não houve registro de feridos

30 março 2026 - 08h53Por Agência Brasil
Essa é uma captura de tela de um vídeo que mostra a ação dos bombeiros com o avião já no chãoEssa é uma captura de tela de um vídeo que mostra a ação dos bombeiros com o avião já no chão - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O motor do Airbus A330-300, da Delta Airlines, explodiu momentos após a decolagem do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite desse domingo (29). O piloto teve de fazer um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.

O voo tinha como destino a cidade de Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Devido ao cancelamento da viagem, outros voos tiveram de ser cancelados.

O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado e o avião conseguiu pousar em segurança.

Segundo nota da companhia aérea, “o voo 104 da Delta, de São Paulo para Atlanta, retornou ao aeroporto logo após a decolagem após um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. Os passageiros foram levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e da tripulação é nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aso nossos clientes por esse atraso em suas viagens”.

A aeronave levava 272 passageiros e 14 tripulantes.

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