Motorista de Suzano e região podem consultar o valor do IPVA 2018

Os motoristas de Suzano e região podem consultar o valor do IPVA 2018. Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo podem conferir o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores na rede bancária a partir do número do Renavam do veículo, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências.

Outro caminho para a consulta é por meio do site IPVA 2018, informando a placa do veículo e também o Renavam. Para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, o vencimento começa no dia 9 de janeiro de 2018.

O proprietário tem até a data de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única, com desconto, ou pagar a primeira parcela do tributo. O contribuinte também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independentemente do número final da placa do veículo junto com o IPVA.

Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

VEJA O CALENDÁRIO DE VENCIMENTO DO IPVA 2018.