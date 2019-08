Motoristas aprovam construção de rotatória na região Norte

Uma nova rotatória no cruzamento das avenidas Jorge Bei Maluf e João Batista Fitipaldi, próximo ao Terminal Vereador Diniz José Santos Faria, o Terminal Norte, foi vista com bons olhos por motoristas da cidade. A intervenção foi anunciada pelo secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, na semana passada, durante o programa 'DS Entrevista'.

Quem passa diariamente pela região enfrenta um tráfego intenso de veículos, seja para bairros da região Norte ou sentido Mogi das Cruzes. A situação fica ainda mais complicada, pois a todo o momento, é possível flagrar um pedestre atravessando em local inapropriado.

"Tudo o que vem para nos ajudar é bem-vindo, mas realmente ali estava precisando de uma rotatória, é bem complicado", disse José Alves, motorista que atua no transporte complementar.

Para o motorista de ônibus Celso Ricardo, a construção é bem vista, mas também vai poder dar uma espécie de 'recado' para os pedestres. "Um problema muito sério ali são os pedestres, que passam na frente dos carros ou mesmo entre eles".

Alicio Barbosa, que trabalha em frente ao local onde a obra será construída, reiterou que a construção talvez possa reduzir os acidentes. "Sempre precisou de uma rotatória. Já vi muitos acidentes aqui por causa de motoristas que avançam ou os semáforos que não são suficientes para regular o fluxo de carros".

Segundo o especialista em trânsito Nobuo Aoki Xiol, com a construção da Avenida das Orquídeas, em Mogi das Cruzes, a intensidade do tráfego tem crescido. Ele ressalva que as rotatórias precisam respeitar a diretriz básica de "quanto mais carros, maior a rotatória".