Motoristas buscam regularização para linha Aracaré-Miguel Badra

Motoristas, que atuam irregularmente na linha Aracaré-Miguel Badra, buscam uma nova oportunidade de se regularizarem. Há anos, eles atuam numa espécie de transporte clandestino, principalmente atendendo moradores da região Norte de Suzano, em especial o Miguel Badra baixo.

O imbróglio sobre a legalidade na atuação se estende por quase uma década. E, agora, eles vêem novo impasse podendo interferir nesse trabalho: a criação da linha 836 (Boa Vista-Aracaré), da Radial Transportes.

Para o presidente da JJ Transportes, Junior Bernardino, que responde por um grupo de 100 motoristas, a linha põem em cheque a oportunidade da categoria em obter permissão para atuar de forma legal no local.

“Para se ter ideia, eles (Radial) irão contrapor duas linhas de vans, porque vão percorrer um trecho em pontos aonde o transporte complementar atua”.

Representantes da JJ Transportes e da Coopersuzan - cooperativa do transporte complementar-, reuniram-se, ontem, com funcionários da Prefeitura para tratar sobre o tema. “A gente vai reivindicar nossos direitos, de existirmos legalmente, e também sobre essa nova linha. Digo nesta questão de atuação nossa, pois, em 2009, o edital previa a permissão de mais de 200 vans. Porém, o número atual é inferior a 160”, disse.

Bernardino revela que há anos tenta diálogo, com o Poder Público e a Iniciativa Privada, para poder regularizar a atuação dos motoristas nesse trecho, de cerca de 800 metros, entre a Estação Aracaré e a divisa suzanense.

“A gente quer trabalhar corretamente. O que ocorre é um jogo de empurra-empurra, entre Prefeitura de Suzano, EMTU e, atualmente, Radial Transportes. Tentamos nos regularizar nesses três eixos, mas um diz que é competência do outro”, reclama.

Em novembro do ano passado, um protesto paralisou a cidade, com o objetivo de reivindicar a regularização do serviço na região Norte.