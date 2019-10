Motoristas de aplicativo pedem criação de delegacia e câmeras

Motoristas de aplicativo de várias cidades da região reivindicam a criação de uma delegacia especializada em crimes contra profissionais de aplicativo, instalação de botão de emergência, câmeras, reconhecimento facial nos veículos e pontos de embarque em comunidades.

As solicitações acontecem após os recentes ataques que os condutores vêm sofrendo na região e em todo o Estado de São Paulo.

Só no mês de setembro, o Alto Tietê registrou três homicídios em que as vítimas eram motoristas de aplicativo que estavam realizando corridas.

O documento, assinado por representantes de várias empresas como a Uber, por exemplo, contém treze tópicos, onde os motoristas reivindicam melhorias nos aplicativos para a segurança dos condutores.

Os representantes se comprometeram a dar uma solução ou resposta em até trinta dias aos motoristas, a contar do dia 24 de setembro - dia da realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) - onde foi entregue o documento por cerca de 600 motoristas e representantes de associações de todo o Estado que acompanharam a reunião.

Outras solicitações

Um dos treze tópicos é com relação à agilidade para comunicar casos de roubo. Eles pedem para que isso seja feito via internet para, posteriormente, ser complementado em uma delegacia responsável.

Além disso, os motoristas ainda solicitam remoção de adesivos dos carros, para dificultar a identificação de veículos usados para viagens e que viraram alguns dos principais alvos de bandidos; foto nítida do cadastro do passageiro, para que o motorista saiba quem vai buscar, além do destino exato em que o passageiro vai.

Um dos tópicos abordados diz respeito a um tema que incomoda muito os condutores, que é a anulação da cláusula do contrato que exclui o condutor que cancelar as viagens.

A opção de corrida em dinheiro pelo motorista, uma vez que, atualmente, isso só acontece pela plataforma, também foi outro tópico solicitado no documento.

Eles também pedem ao Poder Público maior atenção aos casos de violência já ocorridos.