Motoristas de aplicativo realizam carreata e ‘buzinaço’ em Suzano

Motoristas de aplicativo da região realizaram uma manifestação pacífica na tarde desta terça-feira (6), em Suzano. Eles pedem pontos de embarque e desembarque no entorno da estação de trem e em alguns pontos do Centro.

O movimento saiu do cruzamento da Rua Marechal Deodoro com a Rua Felício de Camargo, seguiu pela Rua Benjamin Constant, passou pela Rua Tiradentes até pegar a Rua Baruel e chegar na Prefeitura e na Câmara Municipal.

Por volta das 15h20, cerca de 20 carros estacionaram na Rua dos Três Poderes e começaram a buzinar sem parar, para chamar a atenção das autoridades.

"Só tem vaga para Zona Azul e ponto de taxi. Queremos uma abertura da Prefeitura, que falem conosco. Muitas cidades começaram a regulamentar o transporte por aplicativo. Não sabemos qual a real intenção da Prefeitura com essa proibição", disse o motorista Juliano Simões, 37.

Marcelo Campoy diz que algumas viagens de R$ 6 reais para a estação de Suzano podem acabar custando caro porque os motoristas serão prejudicados com multas caso parem em locais não autorizados.

"Se o motorista desembarcar alguém, precisa colocar a mão no celular para fechar a corrida. Por mais que você evite, tem uma câmera que pega tudo o que você faz no veículo. Precisamos de um local para embarque e desembarque. A reivindicação nada mais é do que poder embarcar e desembarcar passageiros. Às vezes, estamos fazendo uma viagem de R$ 6 que pode gerar uma multa de R$ 200 ou R$ 300", lamentou.

"Poderiam remanejar um local. No local onde param os ônibus da Cometa, por exemplo. Por ser um local de rápido embarque e desembarque, ficaria bom. É a comodidade do passageiro. Só precisamos finalizar a viagem e ter segurança para o passageiro, mais nada", sugeriu o motorista Marcos Costa, 42.

Prefeitura

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano informou que a legislação vigente (Lei Federal) não contempla em regulamentação própria qualquer previsão de pontos de parada para transporte por aplicativo; estes devem utilizar as paradas disponíveis aos veículos particulares, conforme a sinalização da via determine. “Em Suzano, o transporte individual de passageiros (táxi) é realizado há décadas com pontos fixos estabelecidos”.