Motoristas de aplicativo realizam carreata por espaço de embarque e desembarque

Motoristas de aplicativo realizarão uma carreata na tarde de hoje (6), em Suzano.

O objetivo é reivindicar local para embarque e desembarque de passageiros nas imediações da estação de trem da cidade.

O movimento começa às 14 horas, na Rua Felício de Camargo, próximo à Pássaro Marron. De lá, os motoristas vão seguir até a Prefeitura de Suzano, onde será finalizada a carreata.

Dificuldades

Os motoristas costumam ter dificuldades para realizarem embarques ou desembarques de passageiros, tanto no lado Norte da estação (onde fica o Terminal de Ônibus) e o lado Sul (lado do Centro).

Várias queixas já foram feitas ao DS por motoristas que param em espaços destinados aos ônibus e vans, justamente porque a estação é um dos destinos mais requisitados por usuários de aplicativos.

“Na estação de Suzano, há dois lados, mas nenhum deles tem embarque e desembarque. Muitas vezes há guardas. Tem uma área do lado do Centro que é para ônibus, então o motorista que embarcar ou desembarcar ali está sujeito a multa. Tem até câmera. E do outro lado, piorou”, diz Marcos José Avelino, sócio operador do aplicativo Garupa e um dos organizadores do movimento. “É a primeira carreata que vamos fazer em Suzano, mas também faremos em Itaquá”, completou.