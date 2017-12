Motoristas de Suzano e região vão pagar mais caro pela gasolina a partir desta quinta

Os motoristas de Suzano e região deverão pagar mais caro pela gasolina a partir desta quinta-feira (21). Isto porque a Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis. O aumento para gasolina é de 1,40% e de 0,70% no do diesel nas refinarias.

Segundo a Petrobras, a alta é decorrente a nova política de revisão de preços, que foi divulgada no dia 30 de junho. Neste novo padrão, a empresa aguarda acompanhar as condições encontradas do mercado e, assim, enfrentar a concorrência de importadores.

O comunicado também destaca que, ao invés de aguardar um mês para ajustar os preços, a empresa avaliará as condições encontradas no mercado para se adaptar.