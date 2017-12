Motoristas desafiam fiscalização e estacionam em vagas para idosos

Motoristas estão estacionando veículos nas vagas de idosos sem certificado de autorização e até mesmo por mais tempo do que é permitido no Centro de Suzano. Com isso, aqueles que realmente precisam usar a vaga reclamam que os condutores param nos lugares durante os momentos de descuido dos agentes da Zona Azul. A Prefeitura informou que as equipes de fiscalização da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana vão apurar a situação.

O professor João Faria dos Reis comentou que já foi pedir solução do caso na Prefeitura, mas que nada foi feito até o momento.

"Já liguei para notificar, mas eles não dão a menor importância. É uma inoperância total por parte deles. Isso acontece principalmente na região central da cidade. Há motorista que estaciona às 8 horas e vai embora às 17 horas. Isso é inadmissível", argumentou.

O DS andou por pelo menos quatro ruas do Centro e constatou as irregularidades fonte das reclamações. Na Rua Monsenhor Nuno, por exemplo, em uma vaga de idoso localizada na altura do 501, um carro estava estacionado há mais de duas horas no local, desrespeitando o limite de uma hora. Além disso, o veículo estava sem certificado para vaga de idoso e não havia nenhuma notificação deixada no painel.

Um trabalhador próximo ao local, um homem que não quis se identificar, disse que situações como essa são registradas constantemente. "Direto colocam veículos de manhã e só retiram à tarde. Há até comerciantes que fazem isso".

Outro caso observado foi na Rua Presidente Rodrigues Alves, altura do 95. Um jovem estava com um carro estacionado na vaga de idoso sem certificado de autorização. Ao perceber a chegada da reportagem ele saiu do local.

O engenheiro mecânico Leopoldo Rodrigues dos Santos estava na hora do fato e lamentou o desrespeito dos motoristas. "Essas vagas de idoso foram feitas para serem usadas de forma rápida. E isso não tem acontecido aqui em Suzano. Um carro fica mais de uma hora e ninguém consegue mais estacionar. O jovem mesmo saiu dali quando viu que tinha alguém desconfiando".

Já o tapeceiro Moacir Vieira, também prejudicado pelo problema, falou que a fiscalização deveria ser maior. "Quando venho ao Centro é muito difícil colocar o carro na vaga de idoso. Olho nos carros que estão nelas e vejo que muitos não tem certificado de autorização. Precisam resolver essa situação, não pode ficar do jeito que está", completou.