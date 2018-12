Motoristas devem pegar trânsito intenso na Mogi-Bertioga até dia 31

Faltam poucos dias para a Virada do Ano e as praias do litoral norte estão bem movimentadas, principalmente com a presença de veraneios da Capital e Alto Tietê. Mas, os motoristas que ainda vão descer deverão ter paciência. Nesta quinta-feira (27), a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, registrou pico de congestionamento de 33 quilômetros.

O trânsito intenso desta quinta-feira deu uma mostra do que pode acontecer nesta sexta-feira, quando for descer pela Mogi-Bertioga. A tendência é que filas de carros, sentido litoral, devem ser mais intensas em horários de pico, como manhã e tarde.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o movimento desta quinta-feira foi atípico, já que o congestionamento não era esperado. Em anos anteriores, o tráfego registrado, em especial de tarde, era tranquilo e sem nenhum ponto de lentidão. Até às 15h45, a polícia não havia registrado nenhum tipo de ocorrência, ou seja, acidente.

E para que continue sem nenhum registro de batida ou morte, a polícia reforça os cuidados que o motorista deve ter ao pegar a rodovia: Antes de viajar, planejar com antecedência, verificando os pontos de parada e principalmente de abastecimento, além das condições e documentação do veículo; Manter distância segura do veículo à frente e nunca ultrapassar em locais proibidos; Em razão do reflexo causado pelas chuvas, nunca usar farol alto em locais com neblina, pois o reflexo pode ofuscar a visão do outro motorista; Nunca usar pisca alerta com o veículo em movimento; Não parar na pista e no acostamento. Se houver necessidade de parada, procurar um ponto de apoio (postos de combustíveis, casa do usuário ou Base Policial); Se for inevitável parar, ligue o pisca-alerta, sinalize com uso do triângulo a uma distância mínima de 30 metros e não permaneça no interior do veículo.

Expectativa

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) não divulgou estimativa de quantos veículos irão descer sentido litoral, tampouco quantos carros iriam passar pela Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra.