Motoristas e pedestres cobram iluminação na Indío-Tibiriçá; DER autoriza manutenção

Pedestres e motoristas que utilizam a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) criticam as condições de iluminação da via e cobram melhorias. A maioria das opiniões se refere à segurança que um local mais iluminado traz, assim como ajudaria na visão dos motoristas que trafegam de noite.

Na região da igreja Baruel, o engenheiro Henrique Donizete, 32, executante das obras de manutenção da igreja, disse que os prejuízos pela falta de iluminação são sérios e que já teve materiais roubados.

"Vim até a obra uma vez, umas 19h30, e não conseguia ver nada, muito escuro. Já tive meus maquinários roubados e esses materiais que estamos usando para a obra, também já foram levados".

Ele ainda reitera a necessidade de mais iluminação, por questões de segurança. "Acredito que a iluminação trará mais segurança para os moradores aqui da região, de noite eles ficam sozinhos".

Thiago Teixeira, 33, que trabalha na área industrial disse que um dos problemas que mais enfrenta é a pouca visibilidade da estrada de noite, devido à falta de iluminação.

"Esses dias eu estava passando de carro pela rodovia - foi um pouco mais para frente de onde estamos - com minha família, e de repente um cavalo apareceu no meio da pista. Felizmente eu estava andando devagar e nada aconteceu. Com a iluminação precária ficamos apreensivos".

Outro lado

A Prefeitura de Suzano já conseguiu uma autorização do DER (departamento de estradas de rodagem) para realizar a manutenção da rodovia e de acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. O serviço no sistema de iluminação da Rodovia Índio Tibiriçá já vem executando os serviços de manutenção periódica na via.

A Prefeitura respondeu que há dois trechos sem iluminação: o primeiro entre o Raffo e a Cragea e o segundo pela pista velha, da Nova América à Ipelândia. Para estes dois trechos, a pasta está em fase de elaboração de projeto.

Os projetos serão encaminhados à EDP para análise, para posterior execução.