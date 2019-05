Motoristas e pedestres são orientados sobre segurança no trânsito em Suzano

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana começou uma série de blitze educativas em ruas e avenidas na manhã desta quinta-feira (23). As intervenções seguem a campanha “Maio Amarelo”, promovida pela Prefeitura de Suzano em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Mais de dez agentes municipais, dos setores de educação de trânsito e de fiscalização, estiveram pela manhã no cruzamento das ruas General Francisco Glicério e Vinte e Sete de Outubro, avaliado pela pasta como um dos com maior movimentação de veículos e pedestres na região central da cidade. No período da tarde, a ação foi realizada na esquina entre a rua Sete de Setembro e a avenida Armando de Salles Oliveira.

A iniciativa foi realizada com transeuntes e motoristas, que receberam broches com o símbolo da campanha (um laço amarelo). Mais de mil panfletos foram distribuídos na primeira etapa da blitz e foi usado um cartaz para chamar a atenção quanto à segurança no trânsito e ao uso da faixa de pedestres.

Estas foram apenas as primeiras de algumas ações. Além das blitze educativas que acontecerão na região central nesta sexta-feira (24) na rua General Francisco Glicério e avenida Major Pinheiro Fróes, serão realizadas atividades no Parque Municipal Max Feffer neste domingo (26), na região norte da cidade durante a segunda-feira (27) e na avenida Regina Cabalau Mendonça na terça-feira (28).

Na quarta-feira (29), as ações serão direcionadas para os jovens de Suzano no Campeonato de Robótica promovido pela escola do Sesi e com os participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (Proerd), que realizarão uma caminhada contra o tabagismo.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, reafirmou que a educação no trânsito é um dos fatores de redução no número de acidentes e mortes. “Nossos esforços para a educação e para a melhoria da infraestrutura de trânsito, com renovação de placas e sinalização de solo, têm revertido os números de óbitos em acidentes na cidade”, disse.