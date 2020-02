Trânsito aumenta e motoristas encontram tráfego lento na Mogi-Bertioga

Atualizada às 12h08.

Os motoristas que escolheram subir a serra na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) encontram tráfego lento.

Segundo o site do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o trecho entre Bertioga, Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes apresenta condição vermelha de fluxo de veículos.

A situação mudou nas últimas atualizações do departamento. Por volta das 10h39, o status do trânsito apresentava tráfego intenso. Às 11h31, horário do último registro, o fluxo de veículos já havia passado de intenso para lento.

Das sete câmeras localizadas ao longo da Mogi-Bertioga, seis apresentam movimento de veículos acima do normal, enquanto uma está inoperante.

Os aparelhos estão instalados nos km 59, km 63, dois no km 68 e um no km 77, em Mogi; além de um no km 90 e um no km 98, já na parte de Bertioga da via.

O trecho com câmera que apresenta a situação mais crítica é no km 68, onde muitos carros circulam em “fila indiana” em pista única. A última divulgação de imagem foi feita às 12h01.

Apesar do tráfego intenso, segundo o site do DER, este é um bom horário para subir a serra. O departamento diz que o melhor horário para circular pela via nesta quarta-feira, 26, é das 10 horas à meia-noite.

Nesta quinta-feira, 27, a circulação pode ser feita da meia-noite às 10 horas e das 19 horas à meia noite.