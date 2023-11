Motoristas iniciam movimento de retorno pela Mogi-Bertioga

Os horários entre 0h e 9 horas e entre 21 até meia-noite, neste domingo, são os períodos mais tranquilos.

A expectativa é de que a rodovia recebe até hoje, ao menos, 73,6 mil carros.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), iniciou, na quarta-feira (1), a operação especial para garantir mais agilidade, segurança e conforto aos viajantes durante o feriado prolongado de Finados.

A previsão era que o tráfego se intensificasse já a partir da 00h (zero hora) daquele dia. Em todo o Estado são esperados mais de 1 milhão de veículos nas principais vias administradas pelo Departamento, entre os dias 1º e 5 de novembro.

O reforço operacional conta com viaturas posicionadas em pontos estratégicos. Ao todo, são 417 agentes e o suporte da frota de 355 veículos, como caminhonetes de inspeção, vans, motocicletas, guinchos leves e pesados. Durante toda a Operação Finados, bases móveis com antenas via satélite estarão posicionadas em locais sem alcance de sinal de internet, para facilitar a comunicação e o auxílio aos atendimentos.

Outro recurso adotado nas ações de segurança e fluidez do trânsito será o caminhão ‘papacone’, especializado em modelar rapidamente vias alternativas com o uso de cones.

Além disso, são disponibilizados painéis de mensagens variáveis (PMVs) com informações sobre as condições das rodovias e alternativas de tráfego em tempo real.

MONITORAMENTO

O monitoramento é realizado por câmeras de circuito fechado de TV, que permitem aperfeiçoar as ações operacionais quando houver necessidade. Serão utilizados, também, drones para captação de imagens aéreas, para avaliação de cenários e tomada de decisões com mais eficiência e qualidade.

Motoristas das cidades da região iniciaram o movimento de retorno do litoral pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98).