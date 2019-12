Motoristas pedem por mais vagas de Zona Azul no Centro de Suzano

Os motoristas de Suzano pedem por mais vagas de Zona Azul na cidade, que atualmente conta com 1.854 vagas. Em 2016, o número era de 1.474, mas a Prefeitura ampliou em 380 vagas. Para eles, ajudaria nas compras de presentes para o final do ano.

O empresário Valdir Vertulo, não vê reclamações para o sistema de Zona Azul, mas acredita que ampliar o atual número seja benéfico.

"Não vejo muitos problemas, pois nos horários de pico não estou dirigindo, mas ampliar o número de vagas sempre ajuda", afirma.

O aposentado Elídio Oliveira mora na região central de Suzano, ele explica que o principal é aumentar o número de vagas para idosos e especiais, e diz "ser muito bom o sistema de Zona Azul"."Como não uso sempre o carro, não passo muitos problemas, mas acredito que vagas para idosos e deficientes é mais importante do que as vagas normais. Se for aumentar prefiro que pensem nessas vagas especiais", explica.

A vendedora Edileusa Lopes da Silva diz que sofre com a falta de vagas, mas não quer que amplie o atual número. "Não concordo que cobrem para a gente estacionar na rua. Se pagamos imposto não deveriam cobrar isso. Mas mesmo não encontrando vagas, não quero que amplie, porque vão começar a cobrar quando pararmos nos bairros", explica. O autônomo Francisco Lopes pede por mais funcionários da Zona Azul. Nas palavras dele "falta alguém para entregar o papel do estacionamento quando preciso".

Prefeitura

A Prefeitura informou que as alterações nas vagas de Zona Azul (Estacionamento Rotativo) estão em constante estudo pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, sendo implantadas e suprimidas conforme a demanda.