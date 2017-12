Motoristas pedem tempo maior de tolerância para estacionar sem cartão

O estacionamento rotativo de Suzano, Zona Azul, garante em sua regulamentação a tolerância de cinco minutos para estacionar o carro. Porém, de acordo com motoristas, o tempo de tolerância deveria ser um pouco maior. Muitos desconhecem o tempo de espera e dizem que ele não é respeitado pelos agentes da Zona Azul. Outros reclamam pelo tempo que gastam procurando os agentes para comprar o bilhete.

Atualmente, Suzano tem aproximadamente 1,5 mil vagas rotativas, em 44 pontos diferentes da cidade. São cerca de 20 monitores, responsáveis pela comercialização dos cartões e fiscalização.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informou que o estacionamento rotativo já possui tempo de tolerância de 5 minutos e munícipes que tiverem alguma dúvida a respeito dos serviços prestadores, podem entrar em contato com a pasta.

O aposentado José Arlindo Basílio, de 67 anos, pede, além do tempo maior de tolerância, mais vagas para idosos, pois, ele diz que é muito difícil achar uma vaga preferencial para estacionar. "É muito difícil achar uma vaga no Centro. Quando achamos, perdemos tempo procurando pelos agentes da Zona Azul que nunca estão por perto e ainda nos dão notificação se ficamos 1 minuto a mais", conta.

A comerciante Gabriela Sanches, de 31 anos, diz que o tempo de tolerância é muito curto. Ela conta que deveria ter um tempo maior para o motorista justamente para procurar pelos agentes. "Nunca tem gente para vender o bilhete", conta.

O motorista Benedito Rocha, de 63 anos, conta que o tempo de tolerância deveria ser, no mínimo, de 30 minutos por causa da grande movimentação do Centro. "Acho que 30 minutos seria o ideal porque esse Centro é muito cheio", opina. Ele também conta que a demora para achar os agentes é muito grande. "Você corre o risco de levar multa procurando por eles, fora que você perde muito tempo fazendo isso".

A vendedora Fátima Anjos, de 57 anos, conta que uma tolerância de tempo maior é essencial em casos de emergências. "10 ou 15 minutos seria o ideal. Não acho certo pegar pelo valor de uma hora sendo que às vezes a pessoa não fica parada nem 20 minutos", salienta. Ela conta que levou duas notificações essa semana porque estava procurando um agente do estacionamento rotativo.

O DS tentou falar com os agentes da Zona Azul para comentar sobre o assunto, porém, nenhum deles estava autorizado a falar com a equipe de reportagem.

Além da reclamação de tempo, outro fato citado pelos motoristas da cidade é a falta de segurança do veículo. Um motorista que não quis se identificar, disse que prefere pagar estacionamento para ter uma segurança maior do que deixar o carro na rua sem proteção. "Se eu for pagar R$ 1,50 pra deixar o carro na rua a mercê de vândalos, prefiro pagar R$ 3 em um estacionamento fechado, pelo menos a segurança é maior", explica.