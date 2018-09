Movimento Acredito será lançado neste sábado em Suzano

Depois de Mogi das Cruzes, Suzano será a segunda cidade do Alto Tietê a receber o Acredito, movimento que visa renovar a política brasileira por meio de princípios, práticas e pessoas engajadas na igualdade, diversidade, ética e transparência. O núcleo suzanense será lançado neste sábado, (29), às 15 horas, na Praça dos Expedicionários e contará com a presença da candidata a deputada estadual pela Rede, Alessandra Monteiro.

Segundo ela, o projeto é suprapartidário e conta com lideranças políticas em 13 estados brasileiros. “Temos diversos líderes espalhados pelo Brasil e queremos renovar, até 2028, pelo menos 10% do legislativo brasileiro. Cada estado tem líderes cívicos que estão se candidatando nessas eleições. Eu fui uma das escolhidas para levar as propostas do Acredito no estado de São Paulo. Abrimos o núcleo mogiano em fevereiro e agora conseguimos apoio em Suzano para representar o movimento”, explica.

O estudante de direito, Gabriel Campos, será o responsável pelo núcleo suzanense, ele mora na cidade desde os 6 anos de idade, e frisa que a iniciativa quer combater a corrupção e o mau uso do dinheiro público. “Conheci o movimento por meio da Alessandra, quando vi um post dela em uma rede social que falava de pessoas que queriam uma renovação política. Quando tive contato com todos os valores do projeto me encantei. É uma plataforma eficaz por que é feita por meio de pessoas comuns, que querem fazer uma renovação de verdade”, conta.

Campos destaca que o Acredito tem três pilares: agenda, renovação e mobilização. “O foco é inserir pessoas comuns no meio político para participar das ações, entre elas, dar voz às pessoas para que elas reivindiquem seus direitos e pontuem as melhorias que querem. Também vamos promover debates em diversas plataformas. Depois vamos coletar os dados e levar ao poder público estas demandas para mostrar o que a cidade precisa. Em Mogi, os voluntários já vêm oferecendo atividades de educação política nas escolas”, conclui.

Entre outros pilares do Acredito está uma sociedade mais ética e igualitária, além de ações e decisões governamentais que escolham formatos mais justos para buscar os resultados desejados pela população.

Candidata a deputada estadual

Alessandra Monteiro tem 32 anos, nasceu e mora em Mogi das Cruzes. É formada em administração, pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduada em ciências políticas e especialista em gestão de cidades, pela Faap. Ela também se especializou em Integridade e Valores no Governo, pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Sem familiares na política, Alessandra é filha de uma costureira e um comerciante. Seu projeto busca criar mais igualdade de oportunidades para todos e a renovação da política brasileira. Ela acredita que com ações estruturadas é possível transformar a sociedade e melhorar a qualidade da política.