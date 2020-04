Movimento de pessoas e veículos aumenta gradativamente pelas ruas de Suzano

O movimento de pessoas e veículos na região central de Suzano foi grande na manhã da última segunda-feira (27), em comparação com os primeiros dias da quarentena estabelecida pelo Estado por conta do novo coronavírus (Covid-19).

O DS andou pelas ruas do Centro e constatou um fluxo muito maior de pessoas nas calçadas, a maioria usando máscara. A quantidade de carros também impressiona, formando grandes filas nos semáforos.

O fluxo atual ainda não se compara ao movimento em dias úteis normais, sem pandemia. Mas já é difícil encontrar, por exemplo, vagas para estacionar o carro no Centro.

Dentro dos ônibus, o número de passageiros também aumentou, em comparação com o início da quarentena.

Agora, Suzano tem um decreto municipal que impede que o passageiro embarque em qualquer coletivo sem o uso de máscara.

Porém, segundo a Radial, empresa que opera o transporte na cidade, cerca de 20% da população se recusa a usar o equipamento de segurança, conforme divulgado pelos agentes da fiscalização municipal.

Além da malha central de Suzano, a reportagem circulou pela região Norte da cidade e pelo Centro de Poá e de Ferraz.

Na região do Dona Benta, em Suzano, apesar da presença de algumas placas nas faixadas dos estabelecimentos destacando atendimento via Whatsapp, foi possível ver lojas dos mais variados segmentos com as portas abertas pela metade. Entre elas, algumas comercializando calçados ou almofadas.

Na Avenida Brasil, via que dá acesso à Poá, algumas agências de veículos também estavam com portas abertas na manhã da última segunda. No Centro da cidade, algumas barbearias também foram vistas pela reportagem com as portas abertas pela metade.

Ferraz e Poá

Tanto em Ferraz quanto em Poá, o movimento de pessoas também é grande nas ruas. A maior parte delas usa máscara, mas algumas se arriscam sem a proteção.

Além do comércio essencial, foi possível ver muita fila e aglomeração nos bancos das duas cidades. Em Poá, a reportagem chegou a ver uma tabacaria aberta no início da tarde de segunda.

Em uma casa lotérica, que fica próxima à estação de trem de Ferraz, o DS também flagrou grandes filas.