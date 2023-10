Movimento de retorno na Mogi-Bertioga tem menor fluxo até as 9h de hoje

O movimento de retorno do litoral começa neste domingo (15). O período de menor movimento é entre 0h e 9 horas e das 21 às 0 hora.

A expectativa é de que mais de 94 mil veículos retornem do litoral por conta do Feriado de Nossa Senhora Aparecida.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) deu início, nesta segunda-feira (9), à operação para ampliar as ações de segurança nas rodovias do Estado durante o feriado prolongado da padroeira do Brasil.

A expectativa é de que 1 milhão de veículos circulassem pelas principais vias administradas pelo Departamento, que tem sob sua gestão mais de 13 mil quilômetros de estradas.

Entre os dias 9 e 15 de outubro, a operação especial continua com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias para informações e prestações de serviços de apoio aos usuários.

Ao todo, 322 agentes atuam nas regiões onde a operação especial ocorre, com o apoio de 51 veículos, estando a frota total de 359 veículos também de prontidão.

Para os romeiros que estiveram m em marcha pela Rodovia Deputado Oswaldo Ortiz Monteiro (SP-062), houve ponto de apoio no Km 167 com internet, área de descanso, água mineral e carregadores de celulares.

Duas outras bases móveis estiveram de prontidão, sendo uma no km 211,3 da SP-055 e outra no km 68,3 da SP-098.

Já o apoio aos veículos foi realizado por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção, van, motocicleta, tenda, antena Wi-Fi, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estiveram à disposição dos usuários 24 horas por dia. Informativos quanto às condições das rodovias e alternativas de tráfego também foram repassados em tempo real pelos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

O DER reforçar a sinalização de alerta nas vias que integram a ação. O monitoramento das vias é realizado também por meio de drones, o que permite as equipes de controle antecipar cenários que necessitem de intervenções e agilidade no deslocamento de agentes.

O departamento reforça o pedido de atenção redobrada aos motoristas por conta da grande presença de romeiros nos acostamentos das rodovias durante o retorno do litoral.

RODOANEL

Um movimento intenso de veículos também é esperado pela concessionária SPMar nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas.

A expectativa é de que no período de feriado 998 mil veículos nos trechos. O maior fluxo deverá ser registrado na quarta-feira, das 07 às 20h.