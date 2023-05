Movimento Negro de Suzano participa, em São Paulo, de ato contra racismo

A manifestação aconteceu após mais um caso de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Jr., que joga no Real Madrid.

O presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Sociocultural Negro Sim (CPD), Cosme Nascimento, falou sobre a participação no evento.

“É muito especial participar. As ações começam a ter resultados. Nós do Movimento Negro de Suzano estamos acompanhando este caso, assim como outros de racismo, não só no futebol, mas no mercado de trabalho e outros ambientes”.

Nascimento afirma que o trabalho dos movimentos é não aceitar esse tipo de caso. “Na frente do consulado havia várias entidades do movimento negro. A luta contra o racismo no futebol não para. A nossa intervenção, junto com as autoridades, é não aceitar”.

Edson Pereira, conhecido como Edinho Guerreiro de Fé, coordenador da Pastoral Afro Brasileira em Suzano, falou que a união dos movimentos negros é sempre importante.

“Esse ato é de todo o movimento negro unificado dando uma voz para o mundo. Não vamos nos calar. Querem nossa cultura, nossa arte, mas não querem nos respeitar. Esse ato mostra nossa união”.

Racismo em Suzano

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Suzano recebe denúncias de racismo por meio da Comissão de Direitos Humanos. A entidade também promove conscientização por meio de eventos “e demais atividades alusivas ao racismo e suas diferentes concepções, como racismo religioso, o racismo estrutural e a violência simbólica”. A OAB explica que a comissão compõe o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), “reforçando o protagonismo da subseção no debate e enfrentamento à discriminação e à violência”.

O número para contato com a comissão é (11) 4748-7473.

O Movimento Negro de Suzano participou, em São Paulo, de ato contra o racismo. O evento foi realizado na frente ao consulado da Espanha.