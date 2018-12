Movimento no comércio de Suzano ainda é tímido para o Natal

O movimento para as vendas de Natal começou tímido nos comércios suzanenses. Muitos lojistas explicam que o movimento deve se intensificar na próxima semana, por causa da proximidade com a data festiva.

"Algumas pessoas já estão vindo fazer as suas compras. O movimento ainda oscila muito, tem dias que está muito intenso, outros não. Creio que a partir dessa semana, o público aumente", informa o gerente da loja Dibs, Airton Ribeiro, de 47 anos. Ribeiro ainda ressalta que os produtos que mais saem nessa época de compras são as sandálias e sapatos infantis.

Para a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, o público desse ano deve superar o do ano passado. "Já podemos verificar um aumento com mais pessoas nas ruas centrais e as pessoas estão mais otimistas em relação a economia com o aumento do nível de emprego e maior expectativa na cadeia produtiva".

Além disso, a associação prevê um aumento de vendas entre 8% e 12% em relação a 2017.

Porém, para alguns lojistas, o movimento não é o esperado para essa época do mês.

"Ainda estamos aguardando os clientes. Contratamos mais vendedores para trabalhar nessa época e até agora não houve mudança significativa. As pessoas vieram aqui no pagamento da 1ª parcela do 13º salário, depois o movimento caiu bastante", conta a gerente da loja Humanitarian Calçados, Mônica Meira, de 32 anos.

Mônica disse a reportagem que espera uma melhora na próxima semana, principalmente no dia do pagamento da 2ª parcela do 13º salário. "Algumas pessoas deixam para realizar as compras de última hora. Espero que na semana que vem o movimento aumente, assim poderemos dizer se teremos boas vendas ou não nesse ano", explica.

Já a gerente da loja de presentes Miamor, Cristina Barbosa, de 40 anos, conta que o movimento no local cresceu nos últimos dias. Ela espera um aumento de 10% em relação ao ano passado.

"O pessoal que já recebeu o 13º salário já está gastando. Na próxima semana tende a aumentar ainda mais o movimento por causa da 2ª parcela do benefício", conta.

Os itens que estão tendo mais saída na loja são os brinquedos e roupas infantis, além dos enfeites de Natal que, segundo Cristina, se esgotou em pouco tempo.

A ACE ainda informou que já está em vigor a Campanha de Natal que, esse ano, será gratuita para os associados que quiserem participar.