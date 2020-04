MRS doa 800 cestas básicas e kits de higiene para Suzano

A MRS Logística, concessionária que opera os trens de carga na região, vai doar 800 itens, entre cestas básicas e kits de higiene, para moradores de Suzano.

Eles já foram entregues para a prefeitura. A previsão é de que, em junho, outros 200 sejam repassados ao município. Em nota, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano informou que o material deve ser destinado durante a campanha emergencial às pessoas que estão em situação de “extrema vulnerabilidade” e “fora do cadastro ou dos programas dos governos federal, Estadual ou Municipal da Assistência Social”.

Além de Suzano, Itaquaquecetuba também será beneficiada com a distribuição de produtos higiênicos e cestas básicas na região. A estimativa da MRS é de que a cidade receba 500 itens em maio e outros 200 no começo de junho.

No total, a MRS vai distribuir 15 mil cestas básicas e kits de higiene em 39 municípios distribuídos pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Trata-se de uma ação solidária em apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. O ato serve para aliviar os impactos provocados pelo novo coronavírus (Covid-19). No total, entre o final de abril e o começo de junho, a empresa distribuirá 720 mil itens, entre alimentos e produtos de higiene pessoal e de limpeza.

A distribuição das doações é coordenada com órgãos municipais, como secretarias de assistência social e instituições, e será escalonada com um primeiro grupo de entregas, que vão ser feitas até essa quarta-feira (29).

O segundo grupo de doações será concluído na primeira quinzena de maio e as doações finais serão feitas no começo de junho. O valor investido nas ações sociais para todas as cidades será equivalente R$ 1,3 milhão, e prevê a entrega de 250 toneladas de alimentos, além de 360 mil itens de higiene.

Além de Suzano, os primeiros municípios beneficiados no estado de São Paulo serão Pindamonhangaba, Cruzeiro, Aparecida, Caçapava e Lorena, que ficam no Vale do Paraíba. Em todos eles, a entrega é feita nas prefeituras locais, que ficam responsáveis pela distribuição para a população. Nessa fase, são distribuídas 1,6 mil cestas.

Assim como Itaquá, Mauá, no ABC; Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba; Guarujá, Cubatão e Santos, no Litoral, além de Jundiaí, no Interior, são cidades que serão beneficiadas com a ação nos próximos meses.