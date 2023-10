MRS realiza ação de conscientização sobre passagem de nível em Suzano

A MRS logística, empresa que administra a malha ferroviária de 1.643 km nos estados do sudeste, promoveu uma ação de conscientização sobre a travessia segura na passagem de nível da ferrovia.

A ação foi realizada na última quarta-feira (17), próximo à passagem de nível conhecida como PN do Frigorífico, na região de Palmeiras em Suzano.

Os colaboradores da MRS distribuíram aos moradores panfletos com orientações sobre a travessia segura da linha férrea e os comportamentos que devem ser adotados para garantia da segurança das pessoas e da operação ferroviária.

A especialista em relações institucionais e colaboradora da ação disse que a conversa com a população foi para incentivar um tráfego consciente.

"Durante as conversas, incentivamos as pessoas a fazer a seguinte reflexão: o trem não leva mais que cinco minutinhos para atravessar a passagem em nível e esse pouco tempo não vale mais que a vida. Sempre recomendamos atravessar a linha férrea com atenção e sem pressa, por isso:pare, olhe para os dois lados e escute, essa é a regra básica para uma travessia segura", afirmou.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Trânsito do Município de Suzano.