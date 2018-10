MRV diz que entregou prédios em perfeitas condições e presta assistência

A MRV rebateu nesta quarta-feira (24) as reclamações de moradores sobre a falta de infraestrutura e manutenção no Condomínio Solar das Oliveiras, conforme reportagem publicada pelo DS na edição de terça-feira (23).

Segundo a empresa, o condomínio “foi entregue integralmente e em perfeita condição de uso e habitação, respeitando todas as exigências técnicas e normativas do projeto”.

Em relação aos problemas relatados, a MRV informou que está com equipe dedicada para prestar toda a assistência necessária a qualquer eventual inconveniente de origem construtiva.

“As orientações contidas no Manual do Proprietário e do Síndico devem ser respeitadas para que sejam garantidas as perfeitas condições do empreendimento”, informou a empresa.

A MRV destacou ainda que todos os pedidos de manutenção devem ser solicitados através do canal “De Olho da Qualidade” da Caixa Econômica Federal.”

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação informou que vai produzir um relatório, após realizar vistoria, para apontar os problemas de rachaduras e infiltrações no Condomínio Solar.

Moradores do empreendimento afirmam que o condomínio apresenta péssimas condições, como rachaduras, falta de luz, pintura, esgoto entupido, interfones quebrados, falta de alambrado (muro sem terminar), registro de água quebrados, umidade, falta de telhados (bloco I), extintores de incêndio vencidos, luz de emergência danificados, e as portas também estão com problemas, além dos corrimãos danificados.

A Secretaria de Habitação informou que vem acompanhando a situação - inclusive, uma equipe esteve lá esta semana e fez uma vistoria.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, a responsabilidade por problemas estruturais do condomínio (como rachaduras ou falta de acabamento, por exemplo) é da empresa que construiu o condomínio. Já problemas ocasionados por mau uso ou falta de manutenção depois da entrega das unidades é do próprio condomínio.