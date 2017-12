Mudança no zoneamento da cidade pode definir futuro do Miraporanga

A reserva florestal Miraporanga, localizada no bairro do Baruel, pode dar o primeiro passo rumo aos cuidados e investimentos necessários ao local. Isso porque, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o Plano Diretor de Suzano propõe que a região deixe de ser considerada uma Área de Proteção Ambiental (APA) para se tornar uma Zona de Interesse Especial Ambiental (ZEIA), a fim de se definir os procedimentos e tratativas do espaço contido.

Apesar da novidade, no momento, a questão não está em avaliação pelo poder público porque o Plano ainda segue na fase final de aprovação. Vale lembrar que a reserva Miraporanga é uma área com mais de 1,5 milhões de metros quadrados de mata secundária, que abriga lagos, nascentes, grutas, além de elementos da flora e fauna da região, que chegaram a duas mil espécies de famílias botânicas características da Mata Atlântica.

Há dois anos, a administração municipal de Suzano propôs ao Governo Estadual o gerenciamento do Parque Miraporanga, uma vez que os proprietários da área particular já não tinham interesse em manter o espaço. Em 2011, o DS também publicou uma matéria informando que os deputados estaduais daquela época pretendiam se reunir para reabrir o local às visitações. Contudo, o processo era dificultado justamente por se tratar de uma propriedade privada.

O DS esteve na reserva localizada na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), porém a porteira estava trancada com aviso de repreensão às eventuais invasões. Vizinhos informaram que, após a morte do proprietário, um casal de filhos teria assumido o gerenciamento da área, que apresenta sinais de abandono, embora esteja sob os cuidados de um caseiro.