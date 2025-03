Mudou de escola? Confira dicas para adaptação para estudantes a novas rotinas

Poucas semanas depois da volta às aulas, uma situação costuma preocupar com frequência os pais ou responsáveis pelos alunos: a adaptação de estudantes a uma nova escola, o que pode trazer uma série de desafios.

Segundo a psicóloga Camila Campos dos Santos, do Hospital Santana, da Hapvida, é preciso ressaltar que toda mudança pode trazer insegurança, sobretudo entre crianças e adolescentes. “É uma nova convivência dentro de um ambiente completamente desconhecido. Muitos, principalmente os adolescentes, passam pela busca de uma identidade. Tudo fica novo e isso pode ser desafiador”, destaca.

Para ela, a transferência de escola, geralmente, traz a sensação de “começar do zero” porque até os colegas são desconhecidos e ainda não foram estabelecidos vínculos de confiança e estabilidade. A psicóloga afirma que a ansiedade costuma ser um dos primeiros sintomas dos novos alunos. “Os pais precisam ficar muito atentos a qualquer tipo de comportamento estranho dentro de casa. O silêncio repentino e o isolamento são características muito comuns”, aponta.

O bullying (ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que tem como objetivo intimidar ou agredir alguém) costuma ser um vilão recorrente nos casos de dificuldade de adaptação.

O primeiro passo, de acordo com a psicóloga do Hospital Santana, é o diálogo amistoso e franco entre pais e estudantes sobre o porquê da alteração de comportamento. “Conhecer as diretrizes do estabelecimento de ensino e avisar seus responsáveis sobre os problemas apresentados também se mostram estratégias importantes para a resolução do problema”, ressalta a especialista.

Caso a adaptação continue complicada, pontua Camila Campos, o caminho é a procura por um psicólogo, que recomendará as estratégias mais adequadas a cada caso.