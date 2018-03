Mulheres falam dos desafios, avanços e perspectivas para o futuro

Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A data é celebrada com muitas conquistas ao longo das últimas décadas. Entre as vitórias citadas por mulheres da região estão os direitos dentro da sociedade - principalmente em trabalhos onde homens dominavam a função - e até mesmo a liderança dentro de casa. Porém, para chegarem até aqui não foi um caminho fácil. Tiveram também desafios, como por exemplo, ter o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Agora, elas esperam para o futuro que continuem se desenvolvendo e ocupando papéis importantes em todos os cantos.

A delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, Silmara Marcelino, disse que a mulher já foi considerada incapaz, mas que hoje em dia ela tem um espaço maior para se expressar dentro da sociedade. "Ainda temos que vencer muitas barreiras. Cultura do machismo está enraizada. Mas, ao longo dos anos a mulher tem ocupado um lugar mais apropriado de igualdade, porém não está perfeito.

Tivemos avanço na lei, onde a mulher até meados de 1960 a mulher era absolutamente incapaz de se responsabilizar por aquilo que ela queria, pois tinha que ser autorizada pelo marido", frisou. "Aos poucos estamos colocando nosso lado na cultura. Hoje, muitas mulheres são as provedoras de família, consegue trabalhar em espaço que era exclusivo de homens, como na própria polícia, frentista de posto e até mesmo no futebol. Então vão ganhando um espaço. Importante para o Dia Internacional da Mulher para motivá-las a não aceitar a diferenciação, não aceitar sexo frágil com dizem e o preconceito a violência", explicou.

Além disso, ela comentou que os desafios daqui em diante é acabar com o pensamento que muitas mulheres têm: achar que homens são melhores do que elas. "Precisamos vencer a barreira do machismo e a violência. Muitas mulheres acreditam que os homens são melhores que elas e deixam de lutar. A lei está ai não só para ficar no papel, mas para tornar realidade", enfatizou.

Já a master coach Priscila Guskuma ressaltou sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Para ela, o desafio só começa a ser batido quando a mulher começa a ter um autoconhecimento de si. Além disso, destacou que a mulher ocupará mais cargos de liderança. "O maior desafio é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Dá para ser uma boa mãe e também ser bem sucedida profissionalmente. Sobre os avanços, as mulheres que realmente conseguem , buscam sempre autoconhecimento. Quando comecei a fazer isso, aumentei minha auto-estima e me fortaleci para enfrentar os desafios. Tenho certeza que a mulher vai ocupar cada vez mais papéis de lideranças, pois são engajadas 100% no que faz, e vejo isso também na questão humanitária. Quando ela consegue se realizar, a mulher quer multiplicar esse tipo de ação, o que promete mulheres mais líderes", completou.