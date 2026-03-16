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Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
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Cidades

Mulheres Periféricas do Alto Tietê promovem encontro cultural e de fortalecimento feminino em Suzano

Iniciativa faz parte de um movimento que existe desde 2018

16 março 2026 - 14h23Por da Reportagem Local
Mulheres Periféricas do Alto Tietê promovem encontro cultural e de fortalecimento feminino em SuzanoMulheres Periféricas do Alto Tietê promovem encontro cultural e de fortalecimento feminino em Suzano - (Foto: Divulgação)

No próximo 28 de março, a partir das 15h, a Associação Cultural Beija-Flor, em Suzano, recebe o encontro “Mulheres Periféricas do Alto Tietê – Encontro de força, cultura e conexão”, um evento voltado ao fortalecimento da rede de mulheres da região por meio da cultura, da literatura e do diálogo.

A iniciativa faz parte de um movimento que existe desde 2018, idealizado e mentoreado por Débora Matos, professora, educadora social e Vice Miss 40+ 2024. Desde 2025, Débora vem realizando encontros das Mulheres Periféricas do Alto Tietê na Associação Cultural Beija-Flor, criando espaços de escuta, troca de experiências e valorização das trajetórias femininas.

Os encontros têm como objetivo fortalecer mulheres da região por meio de atividades culturais, rodas de conversa, palestras e articulação de redes de apoio, incentivando o protagonismo feminino e o acesso à cultura nas periferias.

Esta 5ª edição conta com a parceria de Tatiane Souza e Talita Cavalcanti,  Misses Nordestinas, fortalecendo ainda mais a rede de colaboração entre mulheres e iniciativas culturais da região.

A programação do evento contará com palestra da psicóloga Aline Eger, com o tema “Além dos padrões: a coragem de construir o próprio caminho”, trazendo reflexões sobre autoestima, autonomia e os desafios enfrentados pelas mulheres na construção de seus próprios caminhos.

O encontro também receberá a Feira Literária de Escritores Independentes (FLIEI), idealizada por Michele Doneda. Embora a feira reúna autores independentes em geral, nesta edição especial o espaço contará com a participação de autoras mulheres, valorizando suas produções e trajetórias literárias. A programação inclui ainda uma roda de papo com autoras, promovendo diálogo sobre escrita, território e vivências femininas.

Encerrando a programação, o público poderá prestigiar uma apresentação de dança cigana do grupo Artevida, conduzido pela professora Laura Gimenez, celebrando a arte, o movimento e a expressão cultural das mulheres.

O evento é aberto ao público e busca reunir mulheres do Alto Tietê para um momento de celebração, diálogo e fortalecimento coletivo.

Serviço
Evento: Mulheres Periféricas do Alto Tietê – Encontro de força, cultura e conexão
Data: 28 de março
Horário: A partir das 15h
Local: Associação Cultural Beija-Flor
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 200 – Suzano

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