'Mulheres que Brilham' ganha exposição no Suzano Shopping

A segunda edição do projeto “Mulheres que Brilham”, realizado pelo Jornal Diário de Suzano, em parceria com o colunista Gil Fuentes será exposta no Suzano Shopping, entre segunda (6) e sexta-feira (10).

A mostra traz a foto e a biografia das 29 homenageadas pelo projeto, que se destacaram, em Suzano e no Alto Tietê, em suas funções e contribuíram para a sociedade com seus trabalhos.

Foram homenageadas Bruna Camargo, Cintia Lira, Clau Camargo, Claudia Cristina Mario dos Santos, Clícia Mara Silva Damaceno, Daniela itice, Déborah Raffoul Ishi, Edjane Silva Sutero, Flávia Carnovale, Flávia Souza, Gisele Freire, Heloísa Freire de Almeida Melo, Larissa Ashiuchi, Magda Abrão Aued, Mandy Assis, Maria Paula Almeida, Marilda Godofredo, Nádia Moraes, Priscila Rossini, Renata Campos, Renata Priscila Valêncio Magalhães, Rosa Tiemi Chiang, Silvia Martins, Silvia Rangel, Tatiana Souza, Thais Abreu Soares, Tiyoko Lu, Thamires Braga e Antonia Ferreira.

A exposição estará ao lado da Casa Bauduco, das 10 às 22 horas. O Suzano Shopping está localizado na rua Sete de Setembro, 555.

Mulheres que Brilham

O projeto, que já está em sua segunda edição, é uma iniciativa criada pelo Jornal Diário de Suzano como forma de reconhecimento da inspiração das mulheres que prestam importante contribuição em Suzano e região com seus trabalhos de destaque.

Além da tradicional premiação, ocorrida no dia 5 de agosto, o projeto trouxe uma revista com entrevistas e um resumo da vida e obra das mulheres premiadas. São 40 páginas de histórias de superação, vitória e empoderamento das mulheres contempladas. Os textos são do jornalista Fernando Barreto, as fotos de Isabela Oliveira e a diagramação de Francisco Galdino.

As homenageadas também foram entrevistadas em podcast do colunista Gil Fuentes. O conteúdo pode ser acompanhado nas redes sociais do jornal, do próprio jornalista e no canal do YouTube.

Serviço

Exposição “Mulheres que Brilham”

Suzano Shopping: rua Sete de Setembro, 555 – Centro de Suzano

Disponível entre segunda (6) e sexta-feira (10), das 10 às 22 horas.