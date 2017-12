Multa de R$ 3,3 mil para quem abandonar animais tem apoio da população de Suzano

Depois da aprovação do projeto de Lei Complementar nº 20/2017 na sessão ordinária do Legislativo na semana passada na Câmara de Suzano, que visa multar no valor de R$ 3,3 mil para quem abandonar os animais, o DS conversou com moradores para saber se as pessoas são contra ou a favor do projeto.

De acordo com o autor da propositura, Lisandro Frederico (PSD), o abandono de animais aumentam consideravelmente nos meses de dezembro e janeiro.

"Os protetores de animais sofrem muito nesta época do ano. As pessoas viajam e simplesmente largam seus animais nas ruas, em quintais, totalmente desamparados", criticou.

O projeto considera multar aquele que "deixar, soltar ou abandonar o animal, mesmo que fixado a algum objeto, desamparado, correndo risco no ambiente externo, em vias e logradouros públicos ou privados".

Para a técnica de enfermagem Francisca Gonçalves, de 64 anos, a multa é uma consequência dos atos e da crueldade feita com um animal que é impossibilitado de se defender.

"Passou da hora dos vereadores fazerem alguma coisa, pois é um absurdo ver estes animais largados na rua passando fome e frio. Se pudesse, levava todos para a casa", relata.

Alguns animais que são abandonados em praças públicas, muitas vezes são cuidados por moradores de rua ou até mesmo taxistas e comerciantes locais, como é o caso de Donizete Marques, de 35 anos. O autônomo cuida de três cachorros que foram abandonados por seus respectivos donos há mais de dois anos.

"Eles chegaram com muita fome e sede, além de machucados. Agora eles estão recebendo todo cuidado e carinho que tanto merecem, e aqueles que abandonam merecem receber a multa e ela tinha que ser ainda mais cara, pois quem faz isso não tem amor próprio", comenta.

Para o taxista Alan Lopes, de 35anos, alguns cães são doados por meio de divulgações nas redes sociais.

“Damos ração, medicamentos e vacinas para preveni-los das doenças, em seguida, aqueles que se interessam pegam para cuidar. Teve um rapaz de Guarulhos que levou um cachorro para cuidar”, conta.

O promotor de vendas Wellington Jacinto Terra, de 38 anos, apoia a decisão da multa e também acredita na conscientização das pessoas.

“Acredito que com a penalização as pessoas repensem, pois abandono é crime. O animal é um ser vivo e precisa de cuidados”, disse.

Para João Vieira dos Santos, de 65 anos, morador de Poá o projeto deveria ser aplicado em outras regiões.

“Se projetos como esse fosse implantado em outras cidades, as pessoas iriam repensar antes de maltratar e abandonar o animal”, conclui. Ainda nas ruas, inclusive na área central é possível ver alguns cães entre as praças e avenidas da cidade, entretanto a grande maioria recebe alimentação e água de moradores de rua.

O número de animais abandonados ainda é grande e com o novo projeto de lei complementar os índices podem diminuir consideravelmente, entretanto a proposta segue na Prefeitura para veto ou homologação.