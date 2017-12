Multas caem 18,37%; desrespeito ao limite de velocidade é a infração mais cometida

Em 2017, Suzano teve uma queda nas penalidades de trânsito. Este ano foram aplicadas no município, 95.387 mil multas de trânsito no período de janeiro a novembro. Em comparação com 2016, no mesmo período de tempo, foram registradas 116.853 autuações, gerando uma queda de 18,37%. A maioria das punições é por transitar em velocidade superior à permitida na via. Foram aproximadamente 40 mil multas aplicadas por causa deste motivo. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

De acordo com a pasta municipal, a área que teve maiores infrações foi à área central de Suzano. O motivo maior foi por condutores de veículos sem o uso do cinto de segurança. Foram cerca de 10 mil autuações.

O município conta com três tipos de modalidades para realizar as aplicações das multas: Radares, Agentes de Trânsito e Polícia Militar (PM). Ao todo, são 10 radares em funcionamento na cidade.

Os equipamentos estão localizados nas Avenidas Major Pinheiro Fróes; Jorge Bey Maluf; Armando de Salles Oliveira; Miguel Badra ; Mogi das Cruzes e nas Ruas Dr. Prudente de Moraes (sentido centro-bairro e sentido bairro-centro) e na Guilherme Garijo.

De acordo com o secretário da pasta, José Alves Pinheiro Neto, as multas só ocorrem em casos de infração das leis de trânsito.

"É uma questão de segurança que cabe a todos nós. Os condutores devem respeitar as normas aprendidas nas autoescolas e conhecer o Código de Trânsito Brasileiro", conta.