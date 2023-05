Municípios investem em ecopontos; Suzano retira 600t da construção civil

As cidades da região investem na implantação de ecopontos em busca de solução para os resíduos da construção civil.

A Prefeitura de Suzano recolhe, por mês, cerca de 600 toneladas de resíduos da construção civil (RCC). Essa coleta é dividida nos quatro ecopontos da cidade, que recebem, em média, 150 toneladas cada.

Os ecopontos da cidade estão localizados no Parque Maria Helena, na Marginal do Una, no Dona Benta e no Boa Vista. A Prefeitura afirma, ainda, que existe a intenção de implantar mais ecopontos no município para aprimorar o recolhimento dos resíduos.

A administração explicou o destino dos lixos. “Após serem coletados e direcionados para os ecopontos, os resíduos são enviados para um destino correto definido pelo consórcio Renova Suzano, responsável pelo serviço na cidade. Depois de limpo e reciclado, parte desse material retorna ao município como insumo para utilização em obras de manutenção urbana”.

De acordo com a Prefeitura, não existe um período do ano em que as coletas são maiores, mas “é perceptível o aumento do descarte durante as férias de julho e no fim do ano”. Houve um crescimento do volume, também, durante a pandemia da Covid-19.

Região

Outras cidades da região também deram detalhes da coleta dos resíduos da construção civil. Em Itaquaquecetuba existem nove ecopontos que recebem os resíduos. São eles: Piratininga, Marengo, Vila São Carlos, Arizona, Jd. Odete, Scaffid, Vila Augusta, Jardim Nascente e Jardim Napoli. A Prefeitura afirma que está trabalhando para implantar novos ecopontos no município.

A Prefeitura da cidade disse que, em média, são recolhidas 80 caçambas por mês em cada um dos ecopontos. Segundo a administração municipal, a quantidade de resíduos geralmente aumenta entre os meses de novembro a janeiro. “Uma parte dos resíduos da construção civil é encaminhada para usinas de reciclagem para serem reutilizados como agregados, como por exemplo na pavimentação”, explica.

Em Mogi das Cruzes a coleta dos resíduos é feita por meio da remoção de descarte irregular, o que, segundo a Prefeitura, representa 60% do valor dos lixos irregulares, ou seja, aproximadamente 1.200 tonelada por mês. Além disso, os três ecopontos da cidade, que são o Jardim Armênia, o Jundiapeba e o Parque Olímpico, recebem pequenos volumes dos munícipes diariamente. Cada ecoponto da cidade recolhe aproximadamente 10m³ de resíduos diariamente.

Sobre o destino dos resíduos, a administração mogiana disse que está “recebendo os serviços da máquina do Condemat que tritura o resíduo”. Esse lixo é reutilizado em obras, como a recuperação de estradas. Para aprimorar o recolhimento, a prefeitura afirma que existe a intenção de haver uma ampliação, no futuro, da coleta seletiva. “Prova disso é a futura instalação do ecoponto de César de Souza, com previsão de entrega até o fim deste ano”, finaliza.

A Prefeitura de Poá informou que o recolhimento é feito pelo caminhão cata entulho e recolhe, no máximo, dez sacos de entulho. A administração conta que os resíduos são encaminhados ao aterro de inertes. A Secretaria de Serviços Urbanos da cidade ressaltou que

“existem projetos para conscientizar a população a respeito do descarte irregular de resíduos, pois o encaminhamento desses resíduos deve ser feito pelo gerador, não pela Prefeitura”.

A Prefeitura de Arujá respondeu que será inaugurado um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) destinado ao recebimento dos resíduos da construção civil. Já a Prefeitura de Guararema informou que não realiza o serviço de recolhimento de resíduos de construção civil, “sendo a contratação de empresa especializada devidamente regularizada uma responsabilidade do proprietário do imóvel”.