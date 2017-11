Mural renova área externa da Estação Suzano

O muro da Estação Suzano ganhou um enorme mural de 125m². Assinada pelo artista Ruy Guanaes, a intervenção urbana impressiona pelo tamanho e beleza. Realizada durante oito dias, a obra Intitulada “Ordem e Caos” tem o propósito de levar mais cores para o cotidiano das pessoas que passam pelo local. “Quando alguém se propõe a colorir um pouco o dia das pessoas, isso muda a rotina e é uma coisa que não tem preço”, observa o artista.

“Todas as pessoas que passam pelo local ficam felizes em ver novas cores em um muro que era cinza. Foi um presente para a cidade”, ressalta o artista, que finalizou o trabalho antes do prazo final, que era de duas semanas. O mural tem como protagonistas duas figuras de uma mesma linha ideológica e filosófica, mas que possuem pensamentos diferentes: os personagens bíblicos Pedro e João Batista, que difundiram o Cristianismo na antiguidade.

Pintada na parte externa da estação Suzano, na parede ao lado do bicicletário, no acesso sul, a obra faz parte do projeto “Galeria de arte a Céu Aberto – nos muros da CPTM”, iniciativa voltada para intervenções de arte urbana como grafite, mosaico, xilogravura, entre outros.

Arte Urbana na CPTM

A CPTM apoia a arte urbana para se aproximar do público jovem e incentivar a conservação e renovação dos seus espaços, além de promover a valorização do grafite. Ao longo dos últimos anos, estações e muros da ferrovia vêm se transformando em grandes galerias de arte urbana.

Para a realização dos projetos de grafite, a CPTM mantém inúmeras parcerias com artistas independentes. Além das comunidades convidadas, as ações de grafite contam com o apoio de empresas, ONGs e prefeituras.