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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Cidades

Murilo Huff agita o 2º dia do Suzano Music Festival

Ele trouxe para Suzano um show emocionante, com repertório repleto de romantismo, clássicos do sertanejo brasileiro e muita sofrência que tocaram o coração do público

11 abril 2026 - 10h42Por De Suzano
Murifo Ruff é dono de hits que acumulam milhões de visualizaçõesMurifo Ruff é dono de hits que acumulam milhões de visualizações - (Foto: Divulgação)

O cantor Murilo Huff, um dos artistas de maior destaque da nova geração do sertanejo, agitou o 2º dia do Suzano Music Festival. 

Ele subiu ao palco nesta sexta-feira (10 de abril), na mesma noite em que o evento recebeu os artistas Thiago & Graciano, Marcos & Bueno e Roger & Rogério.

Murifo Ruff é dono de hits que acumulam milhões de visualizações, como Dois Enganados e Deixa eu, e presença constante nas paradas.  Ele trouxe para Suzano um show emocionante, com repertório repleto de romantismo, clássicos do sertanejo brasileiro e muita sofrência que tocaram o coração do público.

 

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