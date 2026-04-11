Murilo Huff agita o 2º dia do Suzano Music Festival

O cantor Murilo Huff, um dos artistas de maior destaque da nova geração do sertanejo, agitou o 2º dia do Suzano Music Festival.

Ele subiu ao palco nesta sexta-feira (10 de abril), na mesma noite em que o evento recebeu os artistas Thiago & Graciano, Marcos & Bueno e Roger & Rogério.

Murifo Ruff é dono de hits que acumulam milhões de visualizações, como Dois Enganados e Deixa eu, e presença constante nas paradas. Ele trouxe para Suzano um show emocionante, com repertório repleto de romantismo, clássicos do sertanejo brasileiro e muita sofrência que tocaram o coração do público.