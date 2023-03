Muro de canteiro cai em carro e interdita Rua Paraná, no Centro; não há vítimas

O muro de um canteiro de obras caiu e atingiu um carro na tarde desta quarta-feira (8) na Rua Paraná, na região central Suzano.

Tudo aconteceu por volta das 17h10. O muro ficou escorado na fiação elétrica e o fornecimento de energia está interrompido na região.

Segundo as informações de quem estava trabalhando ou passando pelo local, o muro - que tem cerca de quatro metros de altura - caiu com a força dos ventos.

O instalador Renan Barros, 26, estava passando com o carro da empresa em que trabalha no momento da queda. O veículo foi atingido em cheio pelo muro e ficou destruído. "Eu só vi as coisas caindo e joguei o carro para a direita", disse. Ele, no entanto, não conseguiu evitar o choque.

Um funcionário da obra confirmou ao DS que o muro caiu com a força dos ventos.

A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e estão no trecho onde o ocorreu o acidente. O advogado da empresa responsável pela obra afirmou que está aguardando autorização da Prefeitura de Suzano para que a empresa comece a liberar a via.

"Já falamos com o secretário (sobre a liberação da via). Sobre o carro, já conversamos com o proprietário e vamos fazer o ressarcimento", disse. Ele também afirmou que não havia funcionários atuando diretamente na obra no momento do ocorrido.

A reportagem do DS está no local acompanhando o caso.

ATUALIZADO ÀS 18H10