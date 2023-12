Muro de obra cai no Centro de Suzano, danifica dois veículos e causa congestionamento

ATUALIZADO ÀS 17H45

O muro de um estabelecimento em obra caiu e danificou dois veículos por volta das 13h30 desta terça-feira (5) no cruzamento da Avenida Antônio Marques Figueira com a Rua Amélia Guerra, na altura do número 280, no Centro de Suzano. O acidente não deixou vítimas.

Segundo informações dos funcionários da obra, o acidente ocorreu após uma viga de sustentação ser acidentalmente derrubada.

Em nota a Prefeitura de Suzano informou que não havia autorização para a realização da obra. Trata-se de um imóvel particular.

"Servidores da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana estavam nas proximidades e foram até lá logo após terem conhecimento do ocorrido para garantir a segurança e a organização do trânsito, providenciando as intervenções necessárias. Na sequência, equipes da Defesa Civil também se dirigiram ao local para fazer as avaliações preliminares, isolar a obra e evacuar um estabelecimento comercial próximo por precaução", informou a Prefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, a obra era irregular.

"Havia um processo em andamento com pedido de regularização e reforma, mas ainda estava no período de análise e não tinha sido expedido qualquer alvará que autorizasse aquele tipo de serviço".

A Prefeitura ainda reforçou que vai abrir um processo administrativo contra o responsável pela obra.

"Integrantes da pasta já estão providenciando o embargo da demolição e iniciarão a abertura de um processo administrativo contra o profissional técnico responsável, comunicando, inclusive, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) sobre a infração cometida", reforçou.

A EDP também precisou ser acionada, segunda a Prefeitura. Foi feita a suspensão de energia elétrica naquela região para que pudesse ser feita a demolição segura de outra parte do imóvel que apresenta risco de queda

O acidente atrapalhou o trânsito local e parte da via foi interditada para retirada dos escombros.

Motoristas que tiverem de passar pela Avenida Antônio Marques Figueira, Rua Amélia Guerra, Monsenhor Nuno e adjacentes devem se preparar para um grande fluxo de carros.