Muro de residência desaba e cai sobre teto de escola municipal no Jardim Monte Cristo

O teto de da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEI) Vereador Antonio Teixeira, no Jardim Monte Cristo, em Suzano, desabou. Isto porque o muro de uma residência caiu no fim da tarde de quinta-feira (16), sobre o telhado da instituição. O incidente causou grande estrago, e a Prefeitura já realizou vistoria nesta sexta-feira (17). Durante o desabamento do muro, nenhuma criança ou funcionário estavam no local.

Por meio das redes sociais, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) frisou ter ido vistoriar o local, na madrugada desta sexta, depois do incidente. No texto, o republicano destacou que o incidente foi provocado pela queda do muro de uma residência, e que o proprietário deverá ser notificado em virtude de "não obedecer às normas técnicas da construção civil".

O prefeito também destacou que as aulas, que iriam ocorrer nesta sexta, serão suspensas. Isto para realizar trabalhos de reforma no local. O DS enviou questionamento sobre o prazo estipulado para o início e término desta obra, e aguarda resposta. A reportagem também perguntou quais serão as medidas adotadas pela pasta de Educação, tendo vista a necessidade de não prejudicar o ensino dos alunos.