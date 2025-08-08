Música para todos os ouvidos: Orquestra com músicos PCD se apresenta em Suzano

A Orquestra Jovem de Bragança Paulista (OJBP) realiza, em parceria com o Ministério da Cultura, o “Projeto Timbrar”, uma turnê com concertos gratuitos de música orquestral baseada em trilhas sonoras de filmes famosos. Em Suzano, a apresentação acontece neste sábado (9), no Shopping Glicério Boulevard, com expectativa de reunir até 300 pessoas.

Segundo o produtor executivo do evento, Flávio Costa, a inclusão é uma das principais preocupações da organização. “Cerca de 20% a 30% dos nossos músicos são pessoas com deficiência (PCDs), como jovens no espectro autista ou com limitações físicas para manuseio ou locomoção. Queremos levar nosso universo para uma plateia que também se identifique com essas questões”, afirmou.

Ele explica que todos os concertos contam com intérpretes de Libras e monitores de acessibilidade. “Nossa missão é acolher todos os públicos: idosos, cadeirantes, pessoas autistas ou com qualquer outra deficiência. Estamos convidando todos os jovens, sem distinção, a se aproximarem da música orquestral.”

Com duração de 1h30, o concerto busca despertar a memória afetiva da plateia por meio de músicas que marcaram o cinema. “Essa foi uma das formas encontradas para popularizar a música orquestral e mostrar que ela pode ser acessível a todos, independentemente de classe social ou nível educacional”, destacou Costa.

O produtor conta que o concerto tem duração de 1h30 minutos, sendo possível graças a contribuição de apoiadores. “Estamos sendo subvencionados pela Lei Rouanet, com realização do Ministério da Cultura, e pelo patrocínio por meio de renúncia fiscal da empresa Nova Transportadora do Sudeste (NTS)".

Além disso, a OJBP pede que seu público faça doações. “Todos os nossos concertos são absolutamente gratuitos e procuramos solicitar para os visitantes, que voluntariamente façam doações de gêneros diversos para instituições que nós escolhemos apoiar. No caso de Suzano, as doações gentilmente trazidas pelo nosso público serão doadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Suzano”, explicou Costa.

As sugestões de doações dadas pela organização incluem: artigos de higiene pessoal, fraldas tamanho GG ou adulto, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza.

Para Costa, a orquestra é muito importante para a humanização da sociedade. “Através dela, é possível desenvolver inúmeros aspectos como sensibilidade, raciocínio lógico, trabalho em equipe, preocupação social etc. A própria música, se você pensar bem, é matemática pura”, disse. O produtor continuou: “Ela também serve como um elemento aglutinador de pessoas com algum tipo de incapacidade, que na verdade não as impede de realizar seus sonhos. Considero esse papel inestimável, sem mencionar o fomento da arte para toda a população, a diversão e o lazer”.

Serviço

Projeto Timbrar – Orquestra Jovem de Bragança Paulista

Endereço: rua General Francisco Glicério, 1145 - Centro, Suzano - SP

Entrada gratuita

Temporada: agosto de 2025

Acessibilidade: Libras, audiodescrição e monitoria inclusiva

Direção Artística: Danilo Stollagli | Regência: Zoe Clare Ramsden

Realização: Ministério da Cultura

Patrocínio: NTS - Nova Transportadora do Sudeste