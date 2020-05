Músico lança canção sobre atual momento de pandemia

Em meio as dificuldades trazidas com o avanço da pandemia do novo coronavírus, o músico suzanense Guilherme Peace lançou uma canção em homenagem aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao Covid-19.

A composição assinada por Peace e intitulada de #TudoFicaBem fala sobre o momento que atravessamos com a quarentena. O músico conta que a ideia de compor a canção veio da necessidade de contribuir com a sociedade nesses tempos de distanciamento, além de trazer artistas locais que estão impossibilitados de realizarem shows por conta da pandemia.

"Eu compus essa música justamente para fazer essa corrente do bem, para mostrar que os artistas locais estão aqui fazendo arte. E mostrar que nesse período de quarentena a arte se tornou um serviço essencial", relata.

Um vídeo com a canção foi gravado a distância e tem a participação de 13 artistas de diversas cidades da região, como Mogi das Cruzes, Poá e Ribeirão Pires. De acordo com Peace, a principal mensagem por trás da letra da canção é trazer esperança e conforto.

"A intenção da letra é passar uma mensagem de esperança. Não só para quem está em isolamento, mas também para quem está trabalhando, para quem precisa trabalhar na linha de frente nos serviços essenciais", conta o compositor.

O músico diz que tem amigos que são da área da saúde e que têm trabalhado de forma exaustiva no combate ao vírus, e que a canção é uma homenagem a esses e outros profissionais que não pararam as suas funções por conta da pandemia.

"Eu acho que é importante que a gente entenda que é preciso ficar em casa, mas também que a gente não vai deixar de amar as pessoas que estão longe por conta disso", explica o músico.

Assim como a música, Peace reforça que o momento enfrentado por todos é passageiro e que em breve, tudo vai ficar bem.

Para escutar a canção, basta acessar a página do Facebook do artista (www.facebook.com/peaceguilherme) ou o canal do Youtube (www.youtube.com/guilhermepeace). A música também estará disponível no Deezer e Spotify.