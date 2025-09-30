Mutirão de castração em cães e gatos é realizado com verba de emenda do vereador Marcel da ONG

O terceiro mutirão de castração de cães e gatos, promovido pela Prefeitura no sábado (27), foi realizado graças a uma emenda impositiva do vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, que no ano passado deixou reservado para o orçamento municipal de 2025 R$ 150 mil para este fim.

"A castração é um ato de responsabilidade que promove o bem-estar animal, previne doenças e ajuda no controle populacional, evitando o abandono", afirma o parlamentar.

O Marcel da ONG acompanhou a ação, ocorrida na Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém. Foram castrados 175 animais, sendo 90 cães e 85 gatos, pelos veterinários Paulo César e Karina Júlio, da Lumina Animal Care.

A ação foi promovida por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Além da esterilização, todos os animais também foram microchipados –procedimento que auxilia a recuperar animais perdidos e no combate ao abandono de animais de estimação.