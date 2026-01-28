Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Mutirão de castração na região norte convoca tutores para atendimentos deste sábado

Ação gratuita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente prevê mais de 200 procedimentos, com esterilização e microchipagem de cães e gatos previamente cadastrados

28 janeiro 2026 - 19h03Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Suzano dá início ao calendário anual de castrações com a realização do primeiro mutirão de 2026, marcado para este sábado (31/01), na região norte da cidade. Para a ação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já iniciou as convocações dos tutores de cães e gatos previamente inscritos. Os contatos estão sendo feitos para orientar os tutores sobre horários, documentos necessários e cuidados antes e após o procedimento.

A ação integra o programa municipal de controle populacional de pets e tem capacidade para atender mais de 200 animais, número correspondente ao total de vagas disponibilizadas. Assim como nas demais iniciativas promovidas, o atendimento é totalmente gratuito e inclui tanto a esterilização quanto a microchipagem dos animais.

De acordo com a pasta, todas as vagas para o mutirão deste sábado já foram preenchidas e as convocações estão sendo realizadas exclusivamente por WhatsApp. A orientação é para que os tutores fiquem atentos às mensagens e sigam corretamente as instruções encaminhadas, que incluem informações sobre o preparo do animal, horário de comparecimento, cuidados pré e pós-operatórios e a apresentação de documentos pessoais, caso haja alguma pendência no cadastro. A secretaria também alerta que a ausência sem aviso prévio prejudica diretamente o atendimento de outras famílias que aguardam na fila.

O mutirão contará com equipe técnica especializada da clínica responsável pelas cirurgias e pela orientação completa aos tutores sobre alimentação, repouso e os cuidados necessários após o procedimento. Todos os animais atendidos passarão também pela microchipagem, tecnologia que permite a identificação do tutor por meio da leitura do microchip, contribuindo para a segurança dos pets e para as políticas de responsabilidade animal no município.

O programa municipal de castração, em funcionamento desde 2018, já realizou 11.108 procedimentos, atendendo de forma contínua a demanda de tutores em diferentes regiões da cidade.

Próximas edições

A Secretaria de Meio Ambiente ressalta que os mutirões contemplam apenas tutores previamente inscritos. Para participar das próximas ações é necessário realizar o cadastro pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da pasta, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. A próxima edição está prevista para ocorrer no distrito de Palmeiras.

Para o secretário da pasta, André Chiang, a participação responsável dos tutores é essencial, especialmente neste início de calendário. “Este é o primeiro mutirão de castração do ano e marca o começo de uma agenda contínua de atendimentos em Suzano. Para que o programa funcione bem, é fundamental que os tutores confirmem presença e cumpram o agendamento. Quando há falta sem aviso, outra família que aguarda deixa de ser atendida”, destacou.

Chiang também reforça que iniciar o ano com o mutirão evidencia a continuidade do programa. “Trata-se do primeiro atendimento de 2026, organizado para atender uma demanda que já existe no município. O comparecimento dos tutores é essencial para que o serviço alcance o maior número possível de animais”, afirmou o titular da pasta.

 

