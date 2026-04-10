Mutirão de emprego em Ferraz oferece mais de 130 vagas em diversas áreas no dia 15 de abril

A Prefeitura de Ferraz, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza no dia 15 de abril mais uma edição do mutirão de emprego, com a oferta de mais de 130 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade.

A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção e recolocação no mercado de trabalho, conectando a população às vagas disponibilizadas por empresas parceiras do município.

Entre as oportunidades oferecidas, destacam-se vagas para ajudante de produção, atendente de salão, operador de caixa, repositor de mercadoria, auxiliar de limpeza, balconista de padaria, motoboy, porteiro, pizzaiolo, esfiheiro, chapeiro, recepcionista, atendente de delivery e auxiliar de loja (segurança), entre outras funções.

As vagas contemplam candidatos com e sem experiência, com exigência de escolaridade que varia entre ensino fundamental e médio completos, ampliando o acesso para diferentes perfis profissionais.

O mutirão também contempla oportunidades específicas, como 30 vagas para ajudante de produção com experiência em carregamento pesado, além de funções no setor de alimentação e comércio, que concentram grande parte das vagas ofertadas.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a geração de emprego e renda, além de contribuir para o fortalecimento da economia local e a valorização da mão de obra.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local do mutirão com documentos pessoais, currículo atualizado e demais documentos exigidos para cada função.

A Prefeitura destaca que ações como essa são fundamentais para aproximar empresas e trabalhadores, criando oportunidades reais e promovendo o desenvolvimento social do município.