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Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
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Cidades

Mutirão de emprego em Ferraz oferece mais de 130 vagas em diversas áreas no dia 15 de abril

Ação reúne oportunidades com e sem experiência para diferentes perfis profissionais

10 abril 2026 - 14h10Por De Ferraz
Mutirão de emprego em Ferraz oferece mais de 130 vagas em diversas áreas no dia 15 de abrilMutirão de emprego em Ferraz oferece mais de 130 vagas em diversas áreas no dia 15 de abril - (Foto: Isis Katherine/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza no dia 15 de abril mais uma edição do mutirão de emprego, com a oferta de mais de 130 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade.

A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção e recolocação no mercado de trabalho, conectando a população às vagas disponibilizadas por empresas parceiras do município.

Entre as oportunidades oferecidas, destacam-se vagas para ajudante de produção, atendente de salão, operador de caixa, repositor de mercadoria, auxiliar de limpeza, balconista de padaria, motoboy, porteiro, pizzaiolo, esfiheiro, chapeiro, recepcionista, atendente de delivery e auxiliar de loja (segurança), entre outras funções.

As vagas contemplam candidatos com e sem experiência, com exigência de escolaridade que varia entre ensino fundamental e médio completos, ampliando o acesso para diferentes perfis profissionais.

O mutirão também contempla oportunidades específicas, como 30 vagas para ajudante de produção com experiência em carregamento pesado, além de funções no setor de alimentação e comércio, que concentram grande parte das vagas ofertadas.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a geração de emprego e renda, além de contribuir para o fortalecimento da economia local e a valorização da mão de obra.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local do mutirão com documentos pessoais, currículo atualizado e demais documentos exigidos para cada função.

A Prefeitura destaca que ações como essa são fundamentais para aproximar empresas e trabalhadores, criando oportunidades reais e promovendo o desenvolvimento social do município.

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