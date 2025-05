Mutirão de orientação jurídica é realizado na estação de Suzano da CPTM nesta sexta-feira

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá um mutirão de orientação jurídica gratuita na Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na próxima sexta-feira (30/05). A ação acontecerá das 9 às 16 horas, sendo alusiva ao Mês do Trabalhador, em virtude do feriado celebrado no último dia 1°.

A ação promovida pela Comissão de Direito do Trabalho visa garantir o aconselhamento à população em um dos pontos mais movimentados de toda a região do Alto Tietê, oferecendo a possibilidade dos interessados consultarem situações diversas envolvendo seus direitos profissionais.

Segundo a presidente do grupo temático, a advogada Carolina Mesquita, o intuito central está na orientação rápida e na facilidade de acesso ao serviço de advocacia. “Com esta ação, buscamos dar dicas jurídicas e sanar potenciais dúvidas que por muitas vezes existem, mas acabam sendo suprimidas por conta da falta de tempo ou de outras necessidades no dia a dia”, comentou.

Por sua vez, o presidente da OAB Suzano, Fabricio Ciconi Tsutsui, ressalta que a atividade já é tradicional na cidade, sendo por meio de uma importante parceria com a CPTM. “Este será o quarto ano consecutivo no qual estamos trazendo este projeto de orientações e acompanhamento gratuito na Estação Suzano da CPTM. Portanto, o projeto apresenta grande efetividade ao aproximar o munícipe da realização acerca dos seus direitos. Convidamos a todos para participar”, reforçou.