Mutirão negocia dívidas de contas de água a partir de segunda-feira na região

O governo estadual inicia nesta segunda-feira (31) o mutirão “Acertando Suas Contas com a Sabesp” para negociação de dívidas, com até 100% de desconto nos valores de juros e multas e possibilidade de parcelamentos dos débitos. A ação, em todo o Alto Tietê e Estado, acontece até o dia 30 de setembro e é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja na Capital, Grande São Paulo, interior ou litoral.

O feirão será realizado em todos os postos oficiais de atendimento da Companhia: canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis. O pagamento poderá ser feito via PIX, com cartão de crédito ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp.

A expectativa da Companhia é realizar cerca de 250 mil negociações até o final do mutirão. O objetivo da Sabesp é disponibilizar ao cliente a oportunidade de quitação da dívida com condições especiais, garantindo a continuidade dos serviços. Serão enviadas mensagens SMS aos clientes sobre o mutirão. Também é possível ter mais informações nas redes sociais da Companhia.

Para negociar, o responsável pelo débito deve ter em mãos um documento pessoal (RG ou CNH) e uma conta de água onde aparece o número de fornecimento do imóvel. Além da quitação de débitos, os clientes podem aproveitar a oportunidade para atualizar o cadastro junto à Sabesp ou tirar dúvidas sobre outros assuntos.