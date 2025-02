Na 1ª sessão do ano, Câmara de Suzano aprova mais de 100 requerimentos

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram na primeira sessão ordinária deste ano mais de 100 requerimentos. A abertura dos trabalhos legislativos foi realizada nesta quarta-feira (5) e contou com a presença do prefeito Pedro Ishi (PL), que discursou sobre a união com o Legislativo e o trabalho em conjunto com os vereadores para a cidade seguir em desenvolvimento.

Mais de 100 requerimentos foram aprovados. Os documentos solicitavam à administração municipal, em sua maioria, ações de zeladoria e manutenção nos bairros da cidade.

Na Tribuna Livre, os vereadores frisaram sobre o planejamento de trabalho para Suzano neste mandato e colocaram os gabinetes à disposição da população.

Entre os nove itens aprovados, estão três moções de aplausos de autoria do vereador Artur Takayama (PL): à diretoria eleita da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, à advogada Patrícia Braga pela eleição como conselheira estadual da OAB (Seção São Paulo) e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) pelo aniversário de 190 anos. Também de autoria de Takayama, foi aprovada a entrega do Título de Cidadão Suzanense ao deputado estadual Marcos Damasio (PL).

Já de autoria do vereador Marcio Malt (PL), foi aprovado o projeto de lei que trata sobre o treinamento e parcerias para retiradas de enxames de abelhas, marimbondos e vespas em lugares públicos que possam causar risco de vida aos cidadãos.

Suplente

Tomou posse como vereador na sessão, Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei. Ele assume a cadeira de André Chiang (PL), que seguiu no comando da Secretaria de Meio Ambiente.